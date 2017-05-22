Cristiano Ronaldo: Ne azizim ne de şeytan

Ronaldo, ligin son haftasında oynadıkları ve şampiyonluğu getiren deplasmandaki 2-0'lık Malaga galibiyetinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, basında hakkında yazılanlara tepki gösterdi.

"İSTATİSTİKLERİ GÖRÜNCE ÇENELERİNİ KAPATIYORLAR"

Portekizli futbolcu, "Televizyon izlemiyorum. İzlesem bir hayatım olmaz. Futbol ve futbolun dışında benimle ilgili çok konuşuyorlar. İnsanlar Cristiano hakkında konuştuklarında yanılıyorlar. Benim hakkımda konuştuklarında ellerinde hep iki taş var. Futbolla ilgili eleştiriler beni endişelendirmiyor çünkü önlerine istatistikleri koyduklarında çenelerini kapatıyorlar. Ama özel hayatı konuşmaları hoşuma gitmiyor. Ailem, bir annem, bir çocuğum var. Bazıların yaptığı aptalca şeyleri ben de yapıyormuşum gibi gösteriyorlar ama ben öyle şeyler yapmıyorum." ifadelerini kullandı.

"SON YILLARIN EN İYİ SEZONU"

Ronaldo ayrıca sezon başından beri lig şampiyonluğunu istediklerini ve bunu elde ettikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. 32 yaşındaki futbolcu, "Şahane bir sezon geçti. Son yılların en iyisi. Teknik direktörün ve daha az dakika bulan futbolcuların yardımıyla daha akıllı bir yönetim oldu. Kişisel olarak sezon sonuna daha iyi hazırlandım çünkü önemli olacağını biliyordum. Bunu da iyi şekilde gösterdim." değerlendirmesini yaptı.

"JUVENTUS'LA FİNAL ZOR OLACAK"

Ronaldo, son olarak 3 Haziran'da Juventus'a karşı oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili soruya, "Çok zor bir final olacağını biliyoruz ama şimdi 5 yıl sonra gelen şampiyonluğun zevkini çıkarmak lazım." cevabını verdi.