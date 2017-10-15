Crystal Palace ilk galibiyetini aldı

İngiltere Premier Lig'de çıktığı ilk 7 haftada gol dahi atamadan 7 mağlubiyet alarak tarihe en kötü başlangıç performansı ile geçen Crystal Palace, gol ve galibiyet açılışını ligin iddialı ekiplerinden Chelsea karşısında yaptı.

PALACE AÇILIŞI CHELSEA'YE YAPTI

11. dakikada Cesar Azpilicueta'nın kendi sahasına atıtğı golle Palace öne geçerken, 18'de Chelsea, Bakayoko ile 1-1'lik beraberliği yakaladı. 45'te sakatlığının ardından kadroya dönen Wilfried Zaha, takımına galibiyeti getiren golü attı: 2-1

Crystal Palace, 2017-18 sezonunda ligdeki ilk golünü sahadaki 731. dakikasında atabilmeyi başardı.

Bu sonuçla C. Palace puanını 3'e çıkarırken, 13 puanda kalan Chelsea, lider Manchester City'nin 9 puan gerisine düştü.