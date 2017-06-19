CSKA Teodosic için kesenin ağzını açtı

İtalyan spor sitesi pianetabasket.com’a göre CSKA Moskova yıldız oyuncuyu takımda tutmak için 5 yıl - 40 milyon dolarlık teklifini yaptı.

CSKA TAKIMDA TUTMAK İÇİN 40 MİLYON ÖNERDİ

Geçtiğimiz günlerde Rus basınına açıklama yapan CSKA Moskova kulüp başkanı Andrei Vatutin, “NBA’den gelen teklifleri karşılamamız imkansız” demişti.

NBA TAKIMLARIYLA YARIŞACAK TEKLİF YAPILDI

CSKA Moskova’nın bu teklifi aslında pek de kötü sayılmaz. NBA'de oynayan Tomas Satoransky’nin yıllık 3 milyon dolar, Sergio Rodriguez’in yıllık 6.8 milyon dolar aldığını düşünürsek, yıllık 8 milyon dolara denk gelen CSKA Moskova’nın teklifi NBA takımlarının önerebilecekleri kontratlarla yarışır durumda.