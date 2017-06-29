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Curry golf turnuvasına katılacak

NBA şampiyonu Golden State Warriors'ın yıldız basketbolcusu Curry, sponsor davetiyle profesyonel golf turnuvasında boy gösterecek.

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Curry golf turnuvasına katılacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) şampiyonu Golden State Warriors'ın yıldız skoreri Stephen Curry, sponsor davetiyle profesyonel golf turnuvasında mücadele edecek.

REZİL OLMAMAYA ÇALIŞICAM

Amerikan Profesyonel Golfçüler Birliğinin (PGA) internet sitesinden yapılan açıklamada, Warriors ile son 3 yılda 2 kez NBA şampiyonluğu yaşayan Curry'nin, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihlerinde Kaliforniya eyaletindeki Hayward şehrinde düzenlenecek Ellie Mae Classic adlı turnuvaya katılacağı duyuruldu.

Turnuva hakkında konuşan Curry "Kendimi rezil etmemeye çalışacağım." dedi.

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