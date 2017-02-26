Curry'den 5 bin dolarlık asist

Performansıyla takım arkadaşlarına koltuk çıkan Stephen Curry bu kez de bir taraftara yardım etti.

Golden State Warriors-Brooklyn Nets maçında mola sırasında bir kadın yarışmacının topu kutuya atma çabası 5 bin dolarlık ödülle son buldu.

MOLADA YARDIM ETTİ

Skee Ball benzeri para ödüllü oyunda, ilk iki atışından sonuç alamayan Carlie isimli taraftarın imdadına yıldız oyuncu yetişit. Üçüncü atışı tamamlayan Curry, kazancı ikiye katlayan altın topu 2.500 dolarlık kutunun içine gönderdi ve toplamda hayranına 5.000 dolar kazandırdı.

Öte yandan Golden State konuk ettiği Nets'i 122-95 mağlup ederken Curry geceyi 27 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma ile tamamladı.