Daçka, İspanya'da Real Madrid'i devirdi

THY Euroleague çeyrek final serisi ikinci maçlarında, Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in ardından, Darüşşafaka Doğuş basketbol takımı da deplasmanda galip geldi.

​Euroleague'in favorileri arasında gösterilen Real Madrid'e karşı mücadele eden yeşil beyazlılar, rakibini 84-80 yendi.

DAÇKA'DA EN SKORER İSİMLER

İlk devreyi de 44-38 önde kapatan Daçka'da Brad Wanamaker 21, Scottie Wilbekin 17 sayı kaydederek, galibiyette büyük rol oynadı.

REAL MADRİD AVANTAJI KAYBETTİ

Daçka bu sonuçla seride durumu 1-1'e getirirken, Real Madrid ev sahibi olma avantajını kaybetti. ​Darüşşafaka Doğuş bundan sonraki iki maçı evinde oynayacak. Daçka, iki karşılaşmayı da kazanması durumunda, Final-Four'a yükselecek.