Daçka, İspanya'da Real Madrid'i devirdi

THY Euroleague çeyrek final serisi ikinci maçlarında, Fenerbahçe Ülker ve Anadolu Efes'in ardından, Darüşşafaka Doğuş basketbol takımı da deplasmanda galip geldi.
Euroleague'in favorileri arasında gösterilen Real Madrid'e karşı mücadele eden yeşil beyazlılar, rakibini 84-80 yendi.
DAÇKA'DA EN SKORER İSİMLER
İlk devreyi de 44-38 önde kapatan Daçka'da Brad Wanamaker 21, Scottie Wilbekin 17 sayı kaydederek, galibiyette büyük rol oynadı.
REAL MADRİD AVANTAJI KAYBETTİ
Daçka bu sonuçla seride durumu 1-1'e getirirken, Real Madrid ev sahibi olma avantajını kaybetti. Darüşşafaka Doğuş bundan sonraki iki maçı evinde oynayacak. Daçka, iki karşılaşmayı da kazanması durumunda, Final-Four'a yükselecek.