Ensonhaber.com'a dön

Dani Alves'in ayrılığını Higuain duyurdu

Gonzalo Higuain, hakkında transfer dedikoduları olan Dani Alves için sosyal medya hesabından elveda mesajı yayınladı, ardından sildi.

Yorum Yap

Dani Alves'in ayrılığını Higuain duyurdu

İtalya Serie A şampiyonu ve Şampiyonlar Ligi finalisti Juventus'un Arjantinli forveti Higuain, Brezilyalı sağ bek Dani Alves'in ayrılığını sosyal medyadan açıkladı.

ELVEDA DANİ

Higuain, Instagram sayfasından yayınladı bir videoda ''Seninle oynamak bir keyifti. Senin için en iyisini diliyorum, umarım tekrardan vakit geçirebiliriz. Elveda Dani!'' sözlerini kullandı.

MANHESTER CITY'E GİDEBİLİR

Arjantinli golcü futbolcu, daha sonra bu paylaşımını kısa süre içinde kaldırdı. 34 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Dani Alves için Manchester City takımının ilgisi olduğu iddia ediliyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM