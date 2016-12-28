Darıca Gençlerbirliği Süper Lig takımını devirdi

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 4. haftasında Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Darıca Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'u 2-1 yendi.
MAÇTAN DAKİKALAR
Grupta son sırada bulunan Kocaeli temsilcisi, bu sonuçla ilk puanlarını alarak üst tur için umutlarını sürdürdü. Kayserispor ise 6 puanla 2. sırada kaldı.
36. dakikada Darıca Gençlerbirliği'nde Sinan Turan'ın sağ kanattan kullandığı serbest atışta Selçuk Baştürk kale sahasının önünde yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
47. dakikada Darıca Gençlerbirliği farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan yapılan ortada kaleci Ahamada'nın çeldiği topu, Darıca Gençlerbirliği'nden Cafercan Aksu kafayla filelerle buluşturdu: 2-0
75. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Murat Duruer'in kullandığı serbest vuruşta Anıl Karaer, ceza sahasında kafayla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-1
Karşılaşma, Darıca Gençlerbirliği'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.