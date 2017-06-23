David Blatt bir sezon daha Daçka'da

İsrail basınına açıklamalar yapan Demirel, takımının Maccabi Tel Aviv için hiçbir şekilde sözleşme fesih bedeli istemediğini ve kararı Blatt’ın verdiğini söyledi.

Görüşmelerin kendilerinden bağımsız gerçekleştiğini belirten Demirel,, sözleşme feshi ile ilgili bir konuşma yapılmadığını ancak Blatt’ın Maccabi ile görüşmek için kendilerinden izin istediğini belirtti.

Sportif direktör, Euroleague’de çalışmak isteyen Blatt’ın görüşmesini anlayışla karşıladıklarını ancak tecrübeli çalıştırıcının kendi isteğiyle kalmaya karar verdiğini ifade etti.