Amerika'da New York City ile New York Red Bulls'un karşı karşıya geldiği New York derbisine David Villa damga vurdu.

GALİBİYETİ GETİREN GOLLER

3-2 New York City'nin galibiyetiyle sonuçlanan maçta hat-trick yapan David Villa, takımına galibiyeti getiren isim oldu.

Villa, 28, 72 ve 76. dakikalarda ağları sarsarak gecenin yıldızı oldu. New York Red Bulls'un golleri ise 41 ve 64. dakikalarda Bradley'den geldi.

David Villa hat-trick yaptı - İZLE