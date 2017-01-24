Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor

Beşiktaş'ta golcü transferi nihayet sonuçlandı...

Aboubakar'ın performansından memnun kalmayan siyah-beyazlı yönetim, bir süre Eto'o ve kulübü Antalyaspor ile görüşmüş ancak sonuç alamamıştı.

13.5 MİLYON EURO'YA SATILMIŞTI

NTV Spor'un haberine göre; Yönetim, 13.5 milyon Euro'ya Çin'in Shanghai Shenhua takımına sattığı eski golcüsü Demba Ba'yı yeniden kadrosuna katıyor.

PAZARTESİ GELİYOR

Senegalli golcünün pazartesi günü Beşiktaş için sağlık kontrolünden geçeceği, ardından da bir aksilik çıkmaması durumunda imzayı atacağı öğrenildi.



