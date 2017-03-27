Deniz Türüç Beşiktaş'ı neden reddettiğini açıkladı

Kayserispor'un ikinci yarıdaki çıkışında önemli rol oynayan 24 yaşındaki hücum oyuncusu, Hollanda basınına konuştu.

BEŞİKTAŞ'A NEDEN HAYIR DEDİ

Kariyer adımlarını doğru attığını söyleyen Deniz; "Daha önce Beşiktaş'a gidebilirdim ancak bilerek hayır dedim. Hollanda'da da yeni yeni olgunlaşıyordum. Bunun ne sıklıkta yanlış gittiğini gördünüz? Bilal Ould-Chikh'e bakın, benden çok daha yetenekliydi. Kayserispor tercihim isteyerekti çünkü orada oynayabilirdim. İlk yılımda adapte olmak zorundaydım, şimdi her şey iyi gidiyor" diye konuştu.

"BİR SONRAKİ ADIMA HAZIRIM"

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında toplam 1 gol 3 asistle oynamasının hatırtılması üzerine Deniz Türüç; "Bu nedenle taraftarın gözdesiyim. Gerçekten bir sonraki adım için hazır olduğumu hissediyorum. Gazeteler beni bütün Türk kulüpleriyle ilişkilendiriyor. İlla Türkiye'de bir adım atmam gerekmiyor. Hollanda? Neden olmasın. Birçok güzel lig var. Göreceğiz" ifadesini kullandı.