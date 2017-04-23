Deniz Türüç hakeme sinirlenip oyundan çıkmak istemedi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Gençlerbirliği kendi sahasında düşme potasında olan Kayserispor'u ağırladı.

Mücadeleyi Başkent ekibi 2-1'lik skorla kazandı. Karşılaşmaya damgasını vuran ise bu sezon gösterdiği performans ile milli takıma da seçilen Deniz Türüç'ün bir pozisyonda sinirlenmesi oldu.

SERGEN HOCAM BENİ ÇIKAR

Hakemin kararına kızan Deniz Türüç'ü Sergen Yalçın sakinleştirmeye çalıştı. Bu pozisyona çok kızan oyuncu hocasına, "Sergen hocam beni çıkar" diyerek tepkisini göstermeye çalıştı.

Bunun üzerine genç teknik adam tecrübesi ile oyuncusunu sakinleştirmeye çalıştı.