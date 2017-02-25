Deplasman Kartal'dan sorulur

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek derbi müsabakası öncesi, siyah-beyazlı ekibin deplasman performansı dikkati çekiyor.

KARTAL DEPLASMANDA 21 PUAN TOPLADI

Bu sezon ligde 11 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, hanesine 21 puan yazdırmayı başardı.

Siyah-beyazlı ekip, rakip sahada oynadığı 11 karşılaşmada fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

BEŞ DEPLASMANDA KAZANAMADI

Beşiktaş, ligde çıktığı 5 deplasman müsabakasında kayıp yaşarken, rakip sahalarda 12 puan bıraktı.

Siyah-beyazlı ekip, Atiker Konyaspor (2-2), Gençlerbirliği (1-1) ve Fenerbahçe (0-0) deplasmanlarında ikişer puan bırakırken, Kasımpaşa (1-2) ile son olarak da Kardemir Karabükspor (1-2) maçlarında rakiplerine boyun eğdi.

G.SARAY İÇ SAHADA

Derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'ın iç saha maçlarında aldığı istikrarsız sonuçlar dikkati çekiyor.

Seyircisi önünde sergilediği başarılı performansla bilinen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ise iç sahada beklentilerin uzağında kaldı.

Türk Telekom Arena'da 10 lig maçına çıkan Galatasaray, 7 kez galip gelirken, 3 kez rakiplerine boyun eğdi ve hiç berabere kalmadı. Bu maçlarda 25 gol atan sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 9 gol gördü.

İÇ SAHADA KAYIPSIZ

Galatasaray, bu sezon seyircisi önünde kaybettiği kritik maçlarla dikkati çekti.

Lige iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılılar, 8. haftada Trabzonspor'a sahasında 1-0 yenilerek ilk mağlubiyetini yaşarken, bu sonuç kötü gidişin de habercisi oldu.

Sarı-kırmızılılar, 10. haftada ise lig lideri olarak Türk Telekom Arena'ya gelen ve yenmesi durumunda zirveye ortak olacağı maçta Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olarak iç sahada ikinci önemli darbesini aldı.

Trabzonspor yenilgisiyle başlayan süreçte Galatasaray, deplasmandaki Fenerbahçe derbisi de dahil olmak üzere 4 maçta 3 mağlubiyet alarak bir anda zirvenin 9 puan gerisine düşmekten kurtulamadı.

Galatasaray, son deplasman yenilgisini 20. haftada 2-1'lik skorla Kayserispor'a karşı yaşadı. Kazanması durumunda lider Beşiktaş ile puan farkını 2'ye düşürüp, Medipol Başakşehir'in averajla üzerinde ikinci sıraya çıkacak olan sarı-kırmızılı ekip, yine kritik bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Bu yenilgi, Galatasaray'a zirve yarışında önemli bir darbe olurken, teknik direktör Jan Olde Rikerink'in de kredisini bitirdi. Kayserispor maçının ardından Riekerink'le yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, takımın başına Igor Tudor'u getirdi.