Derbide Beşiktaş Galatasaray'ı yendi

Beşiktaş bu sonuç ile ligde ilk galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise ilk yenilgisini aldı.

BEŞİKTAŞ İLK KEZ KAZANDI

Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmanın 5. dakikası Beşiktaş'ın 9-8'lik üstünlüğüyle geçildi. Kalan bölümde Mosby ve Wheeler ile sayılar kaydeden siyah-beyazlılar, ilk çeyreği 19-13 üstün tamamladı. İkinci çeyrekte Sera Özelçi ile hücumda etkili olan Beşiktaş, 14. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 24-17.

Siyah-beyazlılar, Mosby ve Perovanovic ile pota altından isabetler bularak, soyunma odasına 33-28 önde gitti. Üçüncü çeyrekte Quigley ile üst üste sayılar bulan Galatasaray, 27. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 42-41. Mosby ile boyalı alandan, Sevgi Uzun'la da üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan Beşiktaş, final periyoduna 48-44 üstün girdi.

Mosby ile boyalı alanda etkili olan ev sahibi, 35. dakikada da 4 sayılık farkı (54-50) korudu. Galatasaray, Quigley'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği sayı ile 38. dakikada ilk kez öne geçti: 54-57.

Beşiktaş, Wheeler'ın maçın bitimine 11 saniye kala serbest atıştan bulduğu sayılarla 62-61 üstünlük kurdu. Galatasaray son topta Quigley'in şutunda isabet bulamayınca, Beşiktaş sahadan 62-61 galip ayrıldı.