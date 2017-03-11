Dimitri Payet: Bilic'in takımında oynamaktan bıkmıştım

Sezon ortasında tartışmalı bir şekilde West Ham United'dan Marsilya'ya transfer olan Dimitri Payet, İngiltere'den ayrılış nedeni hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

BİLİC'iN SİSTEMİNİ ELEŞTİRDİ

West Ham Menajeri Slaven Bilic'in defansif oyun sistemini eleştiren Payet, "Premier League'de düşük hedefleri olan bir takımda oynamaktan artık bıkmıştım. Oynadığımız defansıf futbol beni hiç mutlu etmiyordu." diye konuştu.

Payet, ligin ilk yarısında oynadıkları Hull City maçından bir anısını paylaşarak, "Evimizde oynadığımız maçı 1-0 kazandık ancak rakibimizin 4 şutu direkten döndü. Bu durum benim hiç hoşuma gitmemişti fakat soyunma odasındaki herkes çok memnun gözüküyordu. İşte o an bu kulüpte kendimi geliştiremeyeceğimi ve mücadelemi başka bir yerde sürdürmem gerektiğini anladım." ifadelerini kullandı.