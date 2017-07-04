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Djibril Cisse Yverdon Sport'a transfer oldu

İsviçre 3. Lig ekiplerinden Yverdon Sport, 35 yaşındaki golcü oyuncu Djibril Cisse'yi transfer ettiğini açıkladı.

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Djibril Cisse Yverdon Sport'a transfer oldu

Djibril Cisse futbola geri döndü! Bir dönem Liverpool'da da oynayan ve son olarak Fransa'ya bağlı deniz aşırı bölge Reunion'un Saint-Pierroise takımında forma giyen Djibril Cisse futbola geri döndü.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Şubat ayında futbol kariyerini sonlandırdığını açıklayan Djibril Cisse, kariyerine İsviçre'de devam edecek. İsviçre 3. Ligi ekiplerinden Yverdon Sport, Cisse ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Cisse kariyerinde Liverpool'un yanı sıra Olympique Marsilya, Panathinaikos ve Lazio gibi takımlarda oynarken, Fransa Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.

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