Djibril Cisse Yverdon Sport'a transfer oldu

Djibril Cisse futbola geri döndü! Bir dönem Liverpool'da da oynayan ve son olarak Fransa'ya bağlı deniz aşırı bölge Reunion'un Saint-Pierroise takımında forma giyen Djibril Cisse futbola geri döndü.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Şubat ayında futbol kariyerini sonlandırdığını açıklayan Djibril Cisse, kariyerine İsviçre'de devam edecek. İsviçre 3. Ligi ekiplerinden Yverdon Sport, Cisse ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Cisse kariyerinde Liverpool'un yanı sıra Olympique Marsilya, Panathinaikos ve Lazio gibi takımlarda oynarken, Fransa Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.