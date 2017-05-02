Doğuş Grubu Fenerbahçe'ye sponsor oluyor

Doğuş Grubu, gelecek sezon büyük ihtimal Euroleague'de mücadele edemeyecek olan Darüşşafaka'ya olan desteğini azaltıp Fenerbahçe ile işbirliğine gitmeyi planlıyor.

İBRAHİM KUTLUAY F.BAHÇE'NİN BAŞINA

Fenerbahçe ve Doğuş Grubu yöneticilerinin atacağı adımlar ise şöyle; İbrahim Kutluay, basketbol şubesinin başına geçecek.

Şu an Darüşşafaka forması giyen bazı isimler Obradovic'in de isteğiyle Fenerbahçe'ye transfer olacak.

Ülker Arena'da bir tribüne Doğuş ismi verilecek. Maç öncesi ve maç sırasında yapılacak organizasyonlar etkinlikle Doğuş Grubu tarafından organize edilecek.

10 MİLYON DOLAR DESTEK

Ülker Arena'da bir tribüne Doğuş ismi verilecek. Maç öncesi ve maç sırasında yapılacak organizasyonlar etkinlikle Doğuş Grubu tarafından organize edilecek.





Doğuş Grubu, 5 yıl boyunca basketbol şubesine 10 milyon dolar civarı bir sponsorluk desteği sunacak.

