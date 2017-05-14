Dövüş sporu Muaythai'de 12 madalya

Türkiye Muaythai Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen şampiyonada mücadele eden ay-yıldızlı sporcular, 2 altın, 3 gümüş ve 7 bronz kazandı.

Kadınlar 67 kiloda Bedia Taçyıldız, erkekler 91 kiloda Serdar Yiğit Eroğlu, altın madalya elde eden sporcular oldu.

Erkekler 60 kiloda Murat Arslan, 48 kiloda Zübeyr Barın, kadınlar +75 kiloda Rabia Akdeniz gümüş madalya alarak, dünya ikinciliğine uzandı.

Kadınlar 48 kiloda Songül Küçüktaş, 57 kiloda Meltem Baş ile erkekler 51 kiloda Berke Karabostan, 60 kiloda Orhan Erdem, 67 kiloda Mevlana Altuntaş, 75 kiloda Osman Çeken ve 81 kiloda Oğuz Şeker, bronz madalya elde etti.