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Drogba ikinci lige transfer oluyor

Montreal Impact'ten ayrılan ve şu an boşta olan Didier Drogba, ABD'nin İkinci Lig ekiplerinden Phoenix Rising ile anlaştı.

Drogba ikinci lige transfer oluyor
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Montreal Impact'te iki sezon forma giydikten sonra sözleşmesini uzatmayan ve serbest kalan  Didier Drogba, USL (Futbol Ligi Birliği) ekiplerinden Phoenix Rising FC ile üç yıllık anlaşmaya vardı.

ÖNCE FUTBOLCU SONRA SPORTİF DİREKTÖR

France Football'un haberine göre; üç yıllık sözleşmenin sadece ilk sezonunda futbolcu olarak Arizona ekibine hizmet edecek olan Drogba, sonraki iki yılda sportif direktör olarak kulüpte görev alacak.

39 yaşındaki futbolcu, Phoenix Rising'de Chelsea'den eski takım arkadaşı Shaun Wright-Phillips ile beraber oynayacak.

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