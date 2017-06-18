Dünya ikincisi genç basketçiler yurda döndü

Türk Hava Yolları’na ait uçakla Toronto’dan İstanbul’a gelen U-23 Tekerlekli Sandalye Baskebol Takımımızı Atatürk Havalimanı’nda Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından çiçeklerle karşıladı. Türkoğlu basketbolcuları teker teker tebrik etti.

Atatürk Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Federasyon Başkanı Türkoğlu, “Basketbolun geçtiği her noktasa bizler bir şekilde olmak istiyoruz. Bu başarı gerçekten gurur duyulacak bir başarıdır. Takımımız Şubat ayında da Avrupa Şampiyonu olmuştu. Şimdide dünya ikincisi oldular. Bütün kardeşlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Son zamanlarda ülke olarak dünyanın her yerinde ülkemizi başarıyla temsil eden birçok branşımız var. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız bunlardan bir tanesi. Biz de federasyon olarak onların yanında olmak istedik. Şuan A Milli Kadın Basketbol Takımımız da Çek Cumhuriyeti’yle çeyrek finale kaldı. Perşembe günü de o müsabaka oynanacak. Bu tarz başarılar bizi her zaman gururlandırıyor” şeklinde konuştu.

"YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

U-23 Dünya Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın Başantrenörü Kemal Okur ise,”Takımımız Ocak ayında Avrupa Şampiyonu olarak aslında gücünü ortaya koymuştu. Dünya şampiyonasında da kupanın favorilerinden birisi bizdik, diğeri de İngilizlerdi. Hiç yenilmeden finale geldik. 7 müsabakayı üst üste kazandık. Finalde ilk periyotlarda çok iyi başladık. Savunma sistemimiz etkili olunca İngilizler sayı yapamadı ama sonradan taktik değişti. Neticede İngilizlere yenildik. Dünya ikinciliği U-23 Gençler kategorisinde ilk defa elde edilmiş en iyi derecemiz. Daha önceki iyi olan derece Adana’da dünya şampiyonasında 5’incilik olarak gerçekleşmişti. Bundan sonra daha emin adımlarla yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

















