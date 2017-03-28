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Dünya Kupası Asya Elemelerinde sonuçlar

2018 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri A Grubu maçında Özbekistan, sahasında Katar'ı mağlup etti.

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Başkent Taşkent’teki Bunyodkor Stadı'nda oynanan müsabakada, Özbekistan ile Katar karşılaştı.

Özbekistan, 66. dakikada Odil Ahmedov'un frikikten attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Gruptaki diğer maçlarda Güney Kore, Suriye karşısında, İran ise Çin önünde aynı skorla galip geldi.

A Grubu'nda 7. maçlar sonunda İran, 17 puanla zirvede yer alıyor. İran'ın ardından Güney Kore 13, Özbekistan 12, Suriye 8, Çin 5 ve Katar 4 puanla sıralanıyor. İlk ikide yer alacak takımların doğrudan Dünya Kupası'na katılacağı grupta, üçüncü sıradaki ekip ise play-off maçları oynayacak.

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