Dünya Kupası Asya Elemelerinde sonuçlar

Emre Mor'un menajeri Muzzi Özcan, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ile birlikte maç izledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, FETÖ'cü Hakan Şükür ve Arif Erdem'in ihraçlarını değerlendirirken Atatürkçülük vurgusu yaptı.

Dursun Özbek: Üyelerimiz Atatürkçü olmak zorunda

3

Dursun Özbek'ten Hakan Şükür açıklaması

Dursun Özbek, Hakan Şükür ve Arif Erdem'in terör örgütüne bulaştığını ve bu yüzden üye olma haklarını kaybettiklerini söyledi.