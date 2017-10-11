Dünya Kupası için play off oynayacak ülkeler belli oldu

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası için yapılan Avrupa Elemeleri sona erdi. 8 takım gruplarında ikinci olarak play off'lara kaldı. Slovakya ise play-off'a gidemeyen ülke oldu.

KURA ÇEKİMİ 1 HAFTA SONRA

Play-off eşleşmeleri için kura çekimi 17 Ekim Salı günü TSİ 15.00'de yapılacak. Kura çekiminde seri başı olan ülkeler belli oldu.

İlk maçlar 9-11 Kasım arasında, rövanşları ise ilk maçlardan 3 gün sonra oynanacak. Rakiplerini eleyen 4 takım ise 1 Aralık'ta yapılacak Dünya Kupası grup kura çekimine katılacak.

SERİ BAŞI TAKIMLAR

İtalya - İsviçre - Hırvatistan - Danimarka

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR

İsveç - Yunanistan - Kuzey İrlanda - İrlanda