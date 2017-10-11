Dünya Kupası'na giden Panama'da 1 günlük tatil

Panama tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde etti. Devlet Başkanı Varela, twitter'dan "Panama için tarihi bir günü kutlayan halkın sesini duyduk" diyerek hem özel hem de kamu sektörü çalışanları ile tüm öğrenciler için bir gün tatil ilan ettiğini duyurdu.

PANAMA'DA FUTBOL BAYRAMI

Bugüne kadar futbolda en büyük başarısı 2013'te Gold Cup'ta elde ettiği ikincilik olan Panama, tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkı elde etti. Kosta Rika'yı 2-1 yenen Panama, ABD'nin Trinidad&Tobago'ya deplasmanda kaybetmesiyle Kuzey-Orta Amerika Grubu'nda üçüncü sırayı almayı başardı.

Panama Devlet Başkanı Juan Carlos Varela, bu başarı üzerine ülkede bir gün milli bayram ve tatil ilan etti. Varela, twitter hesabından "Panama için tarihi bir günü kutlayan halkın sesini duyduk. Yarın ulusal bayram günü... Bugün ülkemiz için tarihi bir gün. Yarın bütün kamu ve özel sektörü çalışanlarına tatil" diye yazdıktan sonra öğrenciler için de şu mesajı yazdı: "Bir bayram gününde dersler de ertelenir. Yarın ülkede özel ve kamuda bütün okullar da tatil. Bunu ailece kutlayalım." Varela'nın konuyla ilgili son mesajı, tatil ile ilgili kararnameyi imzaladığı fotoğraf oldu.