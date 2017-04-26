Dursun Özbek derbi sonrası futbolcularını tebrik etti

Galatasaray, 29. haftada Bursaspor ile deplasmanında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken Başkan Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde takımla bir araya geldi.

Oyuncular ve teknik heyet ile bir görüşme yapan Özbek’in yaptığı konuşmanın satırbaşları şöyle:

SİZİ TEBRİK EDERİM

“Fenerbahçe maçında sahaya koyduğunuz mücadele ve oyundan dolayı sizleri tebrik ediyorum ancak ne yazık ki sonuç istediğimiz şekilde olmadı... Önümüzdeki altı maça konsantre olmalıyız.”





YENİDEN AYAĞA KALKIN

“Yenilgi sonrası çok üzüldüğünüzü biliyorum; ruh hâlinizin yüzünüze yansıdığının farkındayım. Ancak bu üzüntüyü atlatıp, lig yeniden başlıyormuşcasına ayağa kalkmanız gerekiyor…”

25 MİLYONU ÜZMEYE HAKKINIZ YOK

“Sizi seven insanları, 25 milyon taraftarı üzmeye hakkımız yok. Onların üzüntüsünü tarif etmek mümkün değil; bu altı maç öncesi bana söz verin, taraftarımızın gözyaşı dökmelerine imkân vermeyin.”

LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRİN

“Ligin ilk yarısında bu altı maçtan beş galibiyet ve bir beraberlik aldınız. Önümüzdeki periyotta da en uygun şekilde performans göstererek ligi en iyi yerde bitirelim.”