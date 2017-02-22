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Dursun Özbek ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ı ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

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Dursun Özbek ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamayla disiplin sevklerini duyurdu. TFF, sevklerin gerekçesinin ise "sportmenliğe aykırı açıklamalar" olduğunu belirtti.

TFF'den yapılan açıklama şöyle;

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 21.02.2017 tarihinde kulübün resmi internet sitesinden yapılan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in kulübün resmi internet sitesinden yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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