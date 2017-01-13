Dwyane Wade: NBA All Star maçları smaç şovuna döndü

NBA takımlarından Chicago Bulls'ta forma giyen Dwyane Wade, All-Star kapsamında oynanan maçlar hakkında bir takım açıklamalar yaptı.

Wade, önceki gece yaptığı açıklamada "Hangi sene değişti bilmiyorum. Ama ilk girdiğim yıllarda A.I. (Allen Iverson) falan varken çok heyecanlı maçlar oluyordu. Birkaçında sonuna kadar mücadele ettik, ama bir noktadan sonra değişti ve bir smaç şovuna döndü.'' diye konuştu.

ŞOV İZLETTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ

Sezon içinde çok fazla maç yaptıklarını vurgulayan yıldız oyuncu, "Hangi sene değişti bilmiyorum. Ama ilk girdiğim yıllarda A.I. (Allen Iverson) falan varken çok heyecanlı maçlar oluyordu. Birkaçında sonuna kadar mücadele ettik, ama bir noktadan sonra değişti ve bir smaç şovuna döndü.'' ifadelerini kullandı.

Kariyerinde toplam 12 kez All-star seçilen deneyimli oyuncu sözlerini şöyle tamamladı: "Yine de bilemiyorum, geçmişteki bazı maçlara bakıyorum, bazen TV'de oluyorlar, oldukça rekabetçi ve güzel maçlar geçmiş. Bilemiyorum, bir noktada değişti. Neler olacağını bilemem."