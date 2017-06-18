Efeler son maçta da mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2017 FIVB Dünya Ligi G2 Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Avustralya'ya 3-1 yenildi.

Türkiye, Çin'in Kunshan kentinde düzenlenen Dünya Ligi G2 Grubu'ndaki son mücadelesinde Avustralya ile karşılaştı. Avustralya, 26-24, 20-25, 25-21 ve 25-19'luk setlerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Çin'e 3-0, Japonya'ya ise 3-2 mağlup olan milliler, G2 grubunu 1 puanla son sırada bitirdi. Daha önce Ankara'da oynanan C2 Grubu müsabakalarında 7, Japonya'nın ev sahipliğindeki E2 Grubu'nda ise 1 puan toplayan Türkiye, toplamda 9 puan elde etti.

12 takımın bulunduğu FIVB Dünya Ligi 2. kategori sıralamasında ilk 3'e giremeyen Türkiye, Avustralya'nın 24-25 Haziran tarihlerinde ev sahipliği yapacağı dörtlü finale katılamadı.