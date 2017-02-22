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Advocaat Emenike'yi kadro dışı bıraktı

Fenerbahçe'de teknik direktör Dick Advocaat geçen hafta ilk 11'de şans verdiği Emenike'yi bu hafta ilk 18'e almadı.

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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçındaki ilk 11'i açıklandı, Advocaat'ın tercihleri yine şaşırttı.

GEÇEN HAFTA 11 BU HAFTA KADRO DIŞI

Rusya'daki ilk maçta Krasnodar karşısında maça ilk 11'de başlayan ve çok fazla eleştiri alan Emenike, İstanbul'daki maçta Advocaat tarafından ilk 18'e alınmadı.

Hollandalı hoca forvet bölgesinde Sow'a şans verirken kulübede Sow'un alternatifi olarak Fernandao yer aldı.

İLK MAÇTA SIFIR ÇEKMİŞTİ

Emenike ilk maçta 72 dakika sahada kalmış, karşılaşmada varlık gösterememişti. Nijeryalı oyuncu bütün istatistiklerde de sıfır çekerek büyük tepki toplamıştı.

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