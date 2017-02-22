Advocaat Emenike'yi kadro dışı bıraktı

Avrupa kariyerini G.Saray'da noktalamak istediğini söyleyen Muslera, daha sonra ise ülkesine dönüp Montevide'de jubile yapacağını belirtti.

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Trabzon'da Mehmet Ekici'ye benzin tepkisi

Devre arası transfer döneminin en çok konuşulan ismi olan Mehmet Ekici, Trabzon'da benzin alırken büyük bir şok yaşadı.