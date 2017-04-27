Emre Belözoğlu'ndan Mehmet Demirkol'a cevap

Hürriyet gazetesine konuşan Emre Belözoğlu, Rize'de yaşanan olaylar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kendisiyle ilgili bir algı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Medipol Başakşehir kaptanı şunları söyledi:

ALLAH'IN DA ADALETİ VAR

''Mehmet Demirkol çıkıyor. Benim hakkımda konuşuyor. Allah'ın da bir adaleti var. Bir gün onunla hesaplaşacağız. Allah huzurunda da olsa bu olacak. Herkes bana karşı pençesini çıkarmış. Bir adam geliyor. Yüzüme karşı anneme, aileme küfür ediyor. Buna karşılık ne yapmamı bekliyorlar? Herkes üzerime geldi. Beni olayların içinde göstermeye çalıştılar. Bu olaylardan takım da çok etkilendi. Nasıl etkilenmesinler.''





MEHMET DEMİRKOL NE DEMİŞTİ?

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol ise Rize'de yaşanan olayların ardından şunları söylemişti:

"Olayı çıkaran Emre sonra da ortada yok. Emre'ye küfür edilmiş olabilir, 'Tahrik vardır, cezasını çekmeye razı. Bizim başımıza gelse biz de yaparız ve bu yüzden ceza vermiyoruz' derseniz bunu anlarız."

MAFYACILIK OYNUYORSUN

"Peki biri sana küfür ederken olayı çeken gazeteciye neden dalıyorsun? Küfür eden birini dövüyorsan, gazetecinin çekmesini istemen lazım. "Sen bana öyle davranırsan ben de sana böyle davranırım" mesajını ver. Gazeteci ile ne alakası var? Adam tabii ki çekecek. Orada mafyacılık oynuyorsun. "Ben adamı döverim ama kimsenin de haberi olmasın" bu mafyacılık oynamaktır. Bunu yapmayın, o zaman iş tahrikten, nefsi müdafaadan çıkıyor."





BU NASIL BİR KİBİR?

"Sevgili meslektaşımız da Rize'den kalkıp buraya geliyor. Onlar sana gelsin, sen neden geliyorsun." tepkisini gösteren Demirkol, "Volkan'ı gayet efendi bir çocuk bilirim. Bir havalar. Bir kibir. Emre, 'bu yaptığımız da örnek olsun" falan diyor. Kibire bak. İnanılır gibi değil. Adama 5 kişi saldırmışsın. 5 sporcu, bir kişiye saldırıyorsa bunun bir adı vardır. Bunu ben söylemeyeyim, siz biliyorsunuz.''