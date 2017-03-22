Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin teklifine cevabı

Futbol Zirvesi'nde başkan Aziz Yıldırım, kaptan Volkan Demirel, Aykut Kocaman ve Emre Belözoğlu'nun aynı karede görüntü vermesi, gündeme bomba gibi düşmüş, Emre'nin kendisine, "Seni Aykut hocayla birlikte yeniden Fenerbahçe'de görmek istiyoruz." diyen taraftarlara, "İnşallah" yanıtı vermesi, sarı-lacivertli camiayı yeniden heyecanlandırmıştı.

Başakşehir Kaptanı Emre Belözoğlu'nun yeniden Fenerbahçe'ye dönmesi, bu fotoğrafın ardından yeniden sıcak bir gündem maddesi olarak karşımıza çıktı. Peki eski kaptan yeniden Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Sarı-lacivertliler Emre'yi Kocaman'ın ekibinde takımın ağabeyi olarak kullanmayı planlıyordu.

1 YIL DAHA OYNAMAK İSTİYOR

Ancak Emre'nin bu projeye bakışı, en azından şimdilik olumsuz... Tecrübeli oyuncunun, kendisine bu planı sunanlara, "Bir yıl daha futbol oynamak istiyorum." yanıtını verdiği ve sarı-lacivertlileri ilk cevap olarak reddettiği ifade ediliyor.

Hatırlanacağı gibi Emre, Başakşehir ile olan sözleşmesini 1 yıl daha uzatmıştı.