Emre Mor kimdir?

Emre Mor 1997 yılında Danimarka’da dünyaya geldi. 1.68 boyunda olan Emre Mor’un babası Türk, annesi Makedon olan Emre 18 yaşına kadar Danimarka’da yaşadı. Babası aslen Uşaklıdır. Babası ile annesi bir arada olmayan Emre’nin velayeti babasının üstünedir.

MİLLİ TAKIM FORMASI GİYDİ

28 Kasım 2015'de oynanan FC Nordsjaelland - Randers maçının 84. dakikasında oyuna girip profesyonel kariyerine başlamıştır. Sonraki lig maçında ise Brondby karşısında ilk 11'de forma giyme şansı bulan Emre Mor, iyi bir maç çıkararak kendisini kanıtlamayı başardı.

2013'dan beri Danimarka Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında mücadele eden futbolcu, milli forma ile toplamda 22 maça çıkıp 3 de gol attı. Milli Takım tercihini 2016 yılında Türkiye'den yana kullanmış ve ilk kez Karadağ maçında oynamıştır.

Emre Mor'un Milli Takımı'mızı seçmesi için Fatih Terim sık sık babası ile görüşmüş ve babasının imzası alınarak Emre Mor milli takıma kazandırılmıştır. 17 Mayıs 2016 yılında annesi ve menajeri ile birlikte Kopenhag Türk Büyükelçiliğine giderek Türk Vatandaşı olduğunu ispat eden nüfus cüzdanını Konsolos Mustafa Güneş’ten almıştır.

DORTMUND'A TRANSFER OLDU

Performansı ile dikkatleri üzerine çeken futbolcu Borussia Dortmund takımına transfer oldu.