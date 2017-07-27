Emre Mor kiralık olarak gidiyor

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund'a transfer olan milli yıldızımız Emre Mor'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

BİLD: HANNOVER'E GÖNDERİLECEK

Alman Bild gazetesine göre; Bundesliga ekibi Hannover, milli yıldızımız Emre Mor'a talip oldu. Borussia Dortmund ise bu teklife kiralık olmak şartıyla sıcak bakıyor.

Dortmund Sportif Direktörü Michael Zorc yaptığı açıklamada 'Mükemmel bir kadro için iyi seçimler yapmalıyız. Ağustos sonuna kadar takımda kesinlikle bazı değişiklikler olacak.' demiş, bu da takımda performansı düşük olan futbolculara bir uyarı niteliğinde olduğu belirtilmişti.

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30 kişilik kadrosunu azaltmak isteyen Dortmund, bazı oyuncularını satılık ve kiralık göndermek isterken listenin başında milli yıldızımız Emre Mor yer alıyor. İstediği performansı bir türlü yakalayamayan Emre Mor'a Bundesliga'ya yeni çıkan Hannover talip oldu.

Emre'yi Nordsjaelland'dan 10 milyon euroya transfer eden Dortmund, potansiyeli yüksek olan genç yıldızını elden çıkarmak istemiyor. Bu nedenle sadece kiralık teklifleri değerlendiren Borussia ekibi, Emre Mor'u Hannover'e göndermeye sıcak bakıyor.

Alman ekibi, Fenerbahçe'nin de istediği Emre'yi Bundesliga'da bir takıma göndererek göz önünde olmasını istedi.