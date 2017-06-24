Emre Mor'un Türkiye kararı

Emre Mor, geleceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Dortmund forması giyen genç oyuncu, şu anda hiçbir Türk takımında oynama gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.

UZUN SÜRE KALACAĞIM

Emre Mor, “Gelecek sezon Dortmund’da forma giymek istiyorum. Kariyerimde uzun bir süre burada devam etmeliyim. Çünkü Dortmund’da mutluyum” ifadelerini kullandı.

Son olarak milli oyuncunun İspanyol ekibi Sociedad’a kiralanacağı iddia edilmişti.

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TATİLE GELDİ

Tatilini Çeşme Alaçatı'da geçiren genç futbolcu, İnstagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla Türkiye'ye sadece tatil için geleceğinin mesajını vermiş oldu.