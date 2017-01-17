En iyi 100 futbolcu listesinde 2 Türk bulunuyor

İsviçre merkezli kuruluş tarafından yapılan ve Avrupa'nın en büyük 5 ligi baz alınarak yapılan değerlendirmenin ardından Ocak 2017 transfer döneminde piyasa değeri en yüksek futbolcu, takım arkadaşı Lionel Messi'yi geçen Barcelonalı Neymar oldu. Listede ayrıca Türk asıllı futbolcular Mesut Özil ve Emre Can da yer aldı.

EN İYİ YÜZ FUTBOLCU ARASINDA ZİRVEDE

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezinin (CIES) yaptığı "Ocak 2017 itibarıyla en değerli 100 futbolcu" raporuna göre, Avrupa'nın en büyük 5 ligi olarak değerlendirilen İspanya (La Liga), İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'da (Ligue 1) "piyasa değeri en yüksek futbolcu" unvanını, Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar aldı.

DEĞERİ TAM 246.8 MİLYON EURO

CIES'in yaş, sözleşmenin tamamlanmasına kalan süre, mevki, son 2 yılda kulübünde gösterdiği performans, kulübünün performansı, A milli takımda sergilediği performans gibi kriterler doğrultusunda oluşturduğu ekonometrik modele göre, 24 yaşındaki Neymar'a 246,8 milyon euro değer biçildi.,

MESSİ'YE 76.3 MİLYON EURO FARK ATTI

Neymar, önceki yıllarda ilk sırada yer alan ve 170,5 milyon euro değer biçilen ikinci sıradaki Messi'ye 76,3 milyon euro fark atarak zirvenin yeni sahibi oldu.

MESUT ÖZİL 62, EMRE CAN 93. SIRADA

Piyasa değeri en yüksek 100 futbolcunun belirlendiği listeye, İngiltere Premier Lig'de oynayan Türk asıllı Alman oyuncular Mesut Özil ve Emre Can da girdi. Arsenal'in, 2013-2014 sezonu başında Real Madrid'den 50 milyon euro karşılığında transfer ettiği Mesut Özil, 47,6 milyon euroluk tahmini bonservisiyle 62. sıraya yerleşti. Piyasa değeri 38,7 milyon euro olarak tahmin edilen Liverpoollu Emre Can da kendisine 93. sırada yer buldu.

- İlk 15 CIES'in "Ocak 2017 itibarıyla en değerli 100 futbolcu" raporuna göre, piyasa değeri en yüksek 15 futbolcu şöyle:

1. Neymar Junior (Barcelona): 246,8 milyon euro

2. Lionel Messi (Barcelona): 170,5 milyon euro

3. Paul Pogba (Manchester United): 155,3 milyon euro

4. Antoine Griezmann (Atletico Madrid): 150,4 milyon euro

5. Luis Suarez (Barcelona): 145,2 milyon euro

6. Harry Kane (Tottenham): 139,2 milyon euro

7. Cristiano Ronaldo (Real Madrid): 126,5 milyon euro

8. Paulo Dybala (Juventus): 113,8 milyon euro

9. Dele Alli (Tottenham): 110,5 milyon euro

10. Eden Hazard (Chelsea): 101,5 milyon euro

11. Gonzalo Higuain (Juventus): 98 milyon euro

12. Anthony Martial (Manchester United): 92,5 milyon euro

13. Raheem Sterling (Manchester City): 85,5 milyon euro

14. Gareth Bale (Real Madrid): 84 milyon euro

15. Yannick Ferreira Carrasco (Atletico Madrid): 83 milyon euro