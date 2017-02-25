Ensonhaber.com'a dön

Enes Ünal attı Twente puanı kurtardı

ADO Den Haag'a konuk olan Twente, milli futbolcu Enes Ünal'ın gol attığı karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Yorum Yap

Manchester City^nin sezon başında Twente'ye kiraladığı milli yıldız Enes Ünal, Hollanda Ligi'ndeki gollerine devam ediyor.

BERABERLİĞİ KURTARDI

Den Haag kentindeki Kyocera Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 12. dakikada Ruben Schaken'in attığı golle 1-0 öne geçti. Twente, 25. dakikada Enes Ünal'ın kaydettiği golle 1-1'i yakaladı. Maç bu skorla sona erdi.

Enes Ünal gol atmaya devam ediyor - İZLE

12. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Milli futbolcu, müsabakada 90 dakika görev yaptı. Eredivisie'de 6 haftanın ardından gol atan 19 yaşındaki Enes Ünal, bu sezon Twente formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 23. maçında 12. golünü kaydetti.

Bu sonuçla Twente puanını 35'e çıkardı. Ligin son sırasında yer alan ADO Den Haag ise puanını 18'e yükseltti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM