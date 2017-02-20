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Enes Ünal Twente'de kalabilir

Bonservisi Manchester City'de olan Enes Ünal, bir sezon daha Twente forması giyebileceğinin sinyallerini verdi.

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Enes Ünal Twente'de kalabilir

Bonservisi Manchester City'de olan ve kiralık olarak formasını giydiği Twente'deki performansıyla milli formayı da giymeye başlayan Enes Ünal, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

1 YIL DAHA BURADA KALABİLİRİM

Bonservisi Manchester City'de olan ve kiralık olarak formasını giydiği Twente'deki performansıyla milli formayı da giymeye başlayan Enes Ünal, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Hollanda basınına konuşan genç yıldız Twente'de mutlu olduğunu belirtirken, "Burada bir yıl daha kalabilirim. Kız arkadaşımla burada mutluyuz ve birçok arkadaşımız var. Ama geleceğime %60-70 oranında Manchester City karar verecek." dedi.

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