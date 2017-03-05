Enes Ünal Twente'yi sırtlamaya devam ediyor

Hollanda Ligi'nin 25. haftasında milli futbolcumuz Enes Ünal'ın formasını giydiği maçta Twente, Williem'i konuk etti.

ENES'İN FÜZESİ GALİBİYETİ GETİRDİ

Twente'ye galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Darry Lachman (kendi kalesine) ve 42. dakikada milli futbolcumuz Enes Ünal kaydetti. Willem'in tek golü ise 70. dakikada Jordy Croux'tan geldi.

Bu galibiyetle puanını 38'e yükselten Twente önümüzdeki hafta Ajax'a konuk olacak, 29 puanda kalan Williem ise kendi sahasında Zwolle'yi konuk edecek.

HOLLANDA'YI SALLIYOR

Milli futbolcumuz Enes Ünal, Hollanda Ligi'nde müthiş bir sezon yaşıyor. Twente formasıyla çıktığı 23 maçta 12 gol 3 asist ile oynayan Enes, gol krallığı yarışında da iddialı konumda.

Hollanda Eredivisie'de gol krallığı yarışında zirvde Nicolai Jorgensen 15 golle ilk sırada yer alırken, Reza Ghoochannejhad ise 14 golle ikinci sırada. Enes Ünal 12 golle bu iki ismi zorluyor.