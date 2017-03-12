Erdal Meriç Dal Avrupa Şampiyonu

Fransa'da yapılan Avrupa Salon Okçuluk Şampiyonası'nda Erdal Meriç Dal altın, Göksel Altıntaş ise bronz madalya kazandı.

Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Vittel şehrindeki şampiyonada 22 sporcuyla mücadele eden Türkiye, organizasyonun son gününde 2 madalyayla kürsüye çıktı.

Klasik yay genç erkekler kategorisinde yarışan milli sporcu Erdal Meriç Dal, Fransız rakibi Thomas Chirault'ı finalde 7-1 yenerek Avrupa şampiyonu oldu.

Makaralı yay genç erkek kategorisinde mücadele eden Göksel Altıntaş ise James Howse'yi 145-142 mağlup ederek bronz madalya elde etti.