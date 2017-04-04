Ergin Ataman Barcelona'nın başına geçiyor

Galatasaray Erkek basketbol takımının başında bulunan Ergin Ataman, 5 yıllık Galatasaray macerasına sezon sonunda nokta koyacak.

ULTRASLAN'LA BÜYÜK SORUNLAR YAŞADI

Geçtiğimiz yıl EuroCup'ı kazanarak sarı kırmızılılara basketbolda tarihinin en büyük başarılarından birini kazandıran başarılı koç, son zamanlarda Cimbom taraftar grubu Ultraslan'la sorunlar yaşıyor.

Gelinen bu süreçten yıprandığı belirtilen Ergin Ataman'ın lig bitiminde istifa edeceği bildirildi.

DURSUN ÖZBEK KÜÇÜLME KARARI ALDI

Ataman'ın istifa kararı almasındaki en büyük etkenlerden biri de taraftarla yaşadığı sorunun yanı sıra Başkan Dursun Özbek'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklama.

Başkan Özbek, erkek basketbol takımının gelecek yıl Euroleague'de mücadele etmeyeceğini ve bu nedenle küçülmeye gideceklerini söylemişti.

Hedefin küçülmesinin ardından Ergin Ataman'ın canının sıkıldığı ve takımı bu sezon şampiyon yapıp görevi bırakmak istediği kaydedildi.

GELECEK YIL BARCELONA'DA

Başarılı antrenörün gelecek yıl ise İspanyol devi Barcelona'nın başına geçeceği iddia edildi. Bu sezon İspanya ABC Ligi'nde ve Euroleague'de beklentilerin altında kalan Barça'da oyuncular Koç Georgios Bartzokas'ı istemiyor.

Koç ve oyuncular arasındaki problemi kökten çözmek isteyen Katalan yönetiminin gelecek yıl yeni bir yapılanmaya giderek Georgios Bartzokas'la yolları ayıracağı ve Yunan Koç'un yerine Ergin Ataman'ı getireceği belirtildi.