Geçen yıl EuroCup'ı kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Ergin Ataman'lı Galatasaray Odeabank, bu sezon Euroleague'de inişli çıkışlı bir performans gösteriyor.

İSTİFA SLOGANLARI SALONA TAŞINDI

Futbolda da aradığını bulamayan Galatasaray taraftarları bu sezon defalarca kez Başkan Dursun Özbek ve yönetimini istifaya davet etmişti. Bu kez protesto salona taşındı.

Yine hedefte Dursun Özbek vardı ancak Galatasaray'ın en büyük taraftar platformu olan ultrAslan, Ergin Ataman için de istifa çağrısında bulundu.

Ergin Ataman'dan ultrAslan'a el hareketi - İZLE

Real Madrid gibi zorlu bir rakibi 87-84 yenen Galatasaray Odebank'ın koçu Ergin Ataman maç sonu galibiyet sevincini taraftarlarla yaşadı.

ULTRASLAN'A EL HAREKETİ

Ataman kendisini tribünlere çağıran taraftarları selamlarken, maç içinde istifa sloganları atan ultrAslan'ın bulunduğu bölüme doğru yaptığı el hareketiyle gündem oldu.

Ergin Ataman maç sonu istifa sloganları için; "Bazıları takıma desteğe değil, protesto etmek için gelmiş. Galatasaray önde giderken bu grubun yaptığı tezahüratlar ortada. Bu şekilde bağıranlar, gerçek Galatasaray taraftarı değil" dedi.