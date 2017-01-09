Ersan Gülüm Beşiktaş yolunda

Beşiktaş, Ersan Adem Gülüm'ü yeniden kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Çin'in Hebei China Fortune takımında forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için temaslara başladı. İki kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken, transferin kısa süre içinde tamamlanması sürpriz olamayacak.

ERSAN: "YENİDEN KULÜBÜMDE OYNAMAK İSTERİM"

Konu ile ilgili NTV Spor'a konuşan Ersan, görüşmeleri doğrularken henüz net bir durum olmadığını söyledi. Beşiktaş'ta yeniden oynamak istedeğini vurgulayan milli futbolcu, "Beşiktaş'tan böyle bir istek gelince mutlu oldum. Tabii ki yeniden kulübümde oynamak isterim. Ne kadar Beşiktaşlı olduğumu herkesin bildiğini düşünüyorum. Şu anda görüşmeler sürüyor. Henüz netlik kazanmadı ama önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a dönebilirim." şeklinde konuştu.

ÇİN PERFORMANSI

2016 Ocak ayınca 7 milyon Euro bonservis bedeli ile Çin'in Hebei China Fortune takımına transfer olan Ersan, son 1 yılda çıktığı 24 maçta 2 gol kaydetti.