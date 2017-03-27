Ersan'dan sezonun ribaund rekoru

Ersan İlyasova, takımı Atlanta Hawks'ın Brooklyn Nets'e 107-92 yenildiği mücadelede, 9 sayı ve 18 ribauntla kendi adına sezonun en yüksek ribaunt sayısına ulaştı.
YENİLGİ SERİSİ 7 MAÇA ÇIKTI
Yenilgi serisi 7 maça çıkan ev sahibi Hawks'ta Dennis Schroder 24 sayı, 8 asist ve Dwight Howard 19 sayı, 16 ribauntla mücadele etti.
Nets'i galibiyete, 23 sayı, 7 ribauntla oynayan Brook Lopez, 19 sayı, 8 ribaunt üreten Jeremy Lin ve 11 sayı, 13 ribauntla "double double" yapan Rondae Hollis-Jefferson taşıdı.