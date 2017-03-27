Ersan'dan sezonun ribaund rekoru

Olağan Mali Genel Kurul toplantısından birkaç gün önce devletin üst yönetimiyle görüşen Dursun Özbek, vergi borcunu 19 milyon TL'ye indirdi.

Borussia Dortmund Kulübü, kadroya girmekte zorlanan Emre Mor'u Beşiktaş ya da Fenerbahçe'ye kiralamayı planlıyor.

Beşiktaş ile F.Bahçe Emre Mor için kapışıyor

Astra ile oynanan hazırlık maçında hatalı bir gol yiyen Tolga Zengin, taraftarların gösterdiği tepki sonrası ayrılık kararı aldı.

Gelecek yıl şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, sezon sonu serbest kalacak olan Manchester Cityli Yaya Toure'yi transfer edecek.

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Fatih Terim ile Yıldırım Demirören ters düştü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, başta yabancı kuralı olmak üzere birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı.