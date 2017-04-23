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Ersan'lı Hawks ilk play-off galibiyetini aldı

NBA play-off'ları ilk turunda Ersan İlyasova'nın takımı Atlanta Hawks, ağırladığı Washington Wizards'ı 116-98 yendi.

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Ersan'lı Hawks ilk play-off galibiyetini aldı

Washington Wizards'a karşı seride durumu 2-1'e getiren Atlanta Hawks'ta Ersan İlyasova 4 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

DURUM 2-1 OLDU

Doğu Konferansı beşincisi Atlanta Hawks, baştan sona üstün götürdüğü mücadelenin ardından normal sezonu 4'üncü sırada bitiren Washington Wizards'ı mağlup ederek seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.

Hawks'ta Ersan İlyasova 4 sayı, 6 ribauntla oynarken, Paul Millsap 29 sayı, 14 ribaunt ve Dennis Schröder 27 sayılık performansla galibiyetin mimarı oldu. Wizards'ta John Wall'ın 29 sayı, 4 ribaunt ve 7 asisti mağlubiyeti engelleyemedi.

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