Ersun Yanal Kimdir?

Ersun Yanal, 17 Aralık 1961 tarihinde İzmir’de Buca’da doğmuştur. Tam adı Kazım Ersun Yanal’dır. Annesi Behiye Hanım ev hanımı, babası Ural Bey ise elektrik malzemeleri satan bir dükkânın sahibiydi. Ersun Yanal'ın dedesi Fehmi Bey, 1920'lerde Fenerbahçe genç takımında oynamıştır.

1974 yılında Denizli Endüstri Meslek Lisesi'nin elektrik bölümüne girdi ve orada okudu mezun oldu. 1984 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümünden mezun olmuştur. Spor yönetimi üzerine eğitim almıştır.

FUTBOL HAYATI

Futbol oynadığı yıllarda Sarayköyspor’da, Nazillispor ve Aydın sporda da oynamıştır. Çalıştırdığı takımlardaki hücum futbolu anlayışı ile dikkat çeken Ersun Yanal, teknik direktörlüğe ilk olarak 1990 yılında o dönem 3.Lig'de olan Sarayköyspor'da başlamıştır. 1990 senesinin Ersun Yanal'ın hayatında çok önemli bir yeri vardır.

ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Çocukluğunun geçtiği Sarayköy'e dönerek, ilk profesyonel antrenörlük deneyimini yaşadı. 1992 yılında Denizlispor'da A Genç Takımı antrönü olmuştur. 1993 yılında Denizlispor'da Süper Gençler Teknik sorumlusu olmuştur.

1994 yılında Denizlispor antrenörlüğü görevine getirilmiştir. 1997-1998 yıllarında Yeni Salihlispor ile Afyonkarahisar Çay belediyesi Kaymakamlık kupasını kazanmıştır.

Ersun Yanal'ın yönetiminde 2003-2004 sezonunda Gençlerbirliği UEFA Kupası'nda sırasıyla Blackburn Rovers, Sporting Lizbon ve Parma'yı eleyerek çeyrek finale çıkmış; çeyrek finalde o sezonun UEFA Kupası şampiyonu Valencia'ya ikinci maçta uzatma bölümünde yediği golle elenmiştir. O sene kupayı kaldıran Valencia CF'yı turnuva boyunca yenmeyi başarabilen tek takım Ankara'da 1-0'lık sonuçla Gençlerbirliği oldu.

Ersun Yanal yönetiminde Gençlerbirliği 2002-2003 ve 2003-2004 sezonlarında Türkiye Kupası'nda finale çıkmış olmasına rağmen iki finali de Trabzonspor'a kaybetmiştir.

27 Ekim 2007'de başladığı Trabzonspor teknik direktörlüğü görevinden 27 nisan 2009 tarihinde ayrıldıktan sonra 22 Şubat 2010 TFF tarafından milli takımlar genel direktörlüğü görevine getirilmiştir. TFF'deki yeni yapılanmanın sonucu olarak 4 Ekim 2011'de bu görevden ayrılmak durumunda kalmıştır.

Eskişehirspor'da 2 sezon görev yapmıştır. 2011-2012 sezonunda Süper Lig'i 5. Bitirip UEFA Avrupa Ligi'ne gitmeye hak kazanmıştır. 2012-2013 sezonunu ise sekizinci bitirmistir. Fenerbahçe'nin Aykut Kocaman'dan boşalan Teknik Direktörlük görevine 28 Haziran 2013 tarihinde 1 yıllık sözleşme ile Fenerbahçe futbol takımı teknik direktörlüğüne getirilmiştir.

ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR

17 Mayıs 2016 tarihinde Trabzonspor ile tekrar anlaşan Ersun Yanal, 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Çalıştırdığı Takımlar :

1990-1996- Sarayköyspor

1996-1996 - Denizlispor

1997-1998 - Yeni Salihlispor

1998-2000 - Denizlispor

2000-2002 - Ankaragücü

2002-2004 - Gençlerbirliği

2004-2005 - Türkiye Millî Futbol Takımı

2005-2007 - Vestel Manisaspor

2007-2009 - Trabzonspor

2011-2013 - Eskişehirspor

2013-2014 - Fenerbahçe

2014-2015 - Trabzonspor

2016 - ---- - Trabzonspor