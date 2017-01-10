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Ersun Yanal Medjani'nin döneceğini açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Carl Medjani'nin eski takımıyla sorunlarını halletikten sonra takıma katılacağını açıkladı.

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Ersun Yanal Medjani'nin döneceğini açıkladı

Trabzonspor, transferde çok hareketli günler geçiriyor.

YANAL TRANSFERİ AÇIKLADI

Emmanuel Mas ve Joao Pereira'yı kadrosuna katan ve Rodallega için girişimlerini sürdüren Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal da bir transferi açıkladı.

Basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştiren Ersun Yanal, eski oyuncuları Carl Medjani'nin Trabzonspor formasını giyeceğini söyledi.

"MEDJANI ARAMIZA KATILACAK"

Transfer konusunda açıklamalar yapan Ersun Yanal ''Oyuncularımın performansından memnunum. Medjani eski kulübüyle olan sorunlarını çözünce aramıza katılacak'' ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki savunmacı Carl Medjani, geçtiğimiz gün La Liga'da forma giydiği Leganes ile yollarını ayırmıştı.

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