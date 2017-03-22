Ertuğrul Sağlam ve Hamza Hamzaoğlu Süper Lig'e dönüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor bir süredir teknik direktör arayışındaydı.

AKHİSAR'A SAĞLAM GELİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran Akhisar, teknik direktörlük görevi için Ertuğrul Sağlam ile prensip anlaşmasına vardı. Akhisar Belediyespor'da yeni teknik direktör belli oldu.

Akhisar yönetimi deneyimli çalıştırıcı Ertuğrul Sağlam ile anlaşma sağladı. Sağlam 2015/16 sezonunda en son Bursaspor takımında görev almıştı. Ligde zor günler geçiren Akhisar ligde 27 puanla 15. sırada yer alırken son hafta deplasmanda Adanaspor'a 2-1'lik skorla mağlup olmuştu.

OSMANLI'NIN BAŞINA HAMZAOĞLU

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Mustafa Reşit Akçay'dan boşalan teknik direktörlük görevi için 1.5 yıllığına Hamza Hamzaoğlu ile anlaştı.

Hamza Hamzaoğlu yaptığı açıkalamada; "Osmanlıspor ile anlaşma sağladık. Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Yarın basın toplantısının ardından 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağız" dedi.

46 yaşındaki Hamza Hamzaoğlu Olympiakos'un da gündemine gelmişti. 2011-2014 yılları arasında Akhisar'da görev alan tecrübeli hoca 2011/12 sezonunda Ege temsilcisini Süper Lig'e çıkarmayı başarmıştı.

Tecrübeli hoca son olarak bu sezon Süper Lig ekibi Bursaspor'da görev aldı.