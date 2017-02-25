Erzurumspor'dan şaşırtan Ronaldinho açıklaması

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bugün İstanbulspor ile oynanacak maça kilitlenmiş durumda.

Ligde 1 maç fazlası ve 2 puan farkla İstanbulspor'un önünde liderlik koltuğunda oturan Dadaşlar, bu maçı kazanmaları halinde son 10 haftaya büyük bir avantaj ve de moralle girecek.

ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜMÜZE DEVAM EDECEĞİZ

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ali Demirhan, "Şampiyonluk yolunda azim ve kararlılıkla yürüyüşümüze devam edeceğiz. Taraftarlarımızı Pazar günü İstanbulspor maçına bekliyoruz" dedi.

RONALDİNHO'YU GETİRECEĞİZ

Demirhan "Çok zor günlerden geldik. Çıta çok yukarılara çıktı, ama şımarmayacağız. Kulübümüzün Onursal Başkanı Sayın Mehmet Sekmen'in ifade ettiği gibi 'Şampiyonluk bu şehrin ruhunda var' sloganımızla ligde kalan 11 maçımızı da alarak şampiyon olacağız. Erzurumspor Kulübü'nde herkesin bir alın teri var. Bu alın terini şampiyonluk coşkusu ile yaşamak istiyoruz. Hedeflerimiz büyük. Önce TFF 1. Lig sonra Süper Lig'e çıktığımızda inşallah o günleri görmek bana nasip olur. Başta Ronaldinho olmak üzere dünya yıldızlarını Erzurumspor'a transfer edeceğim" dedi.