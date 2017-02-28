Eski Beşiktaşlı Williams şampiyonluk için Cleveland'da

Cleveland Cavaliers'tan yapılan açıklamada, Dallas Mavericks'ten ayrılan 32 yaşındaki Williams ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

'ŞAMPİYONLUĞU YAŞAYABİLİRİM'

Kariyerinde üç kez all-star seçilen Williams ise tek eksiğinin şampiyonluk yüzüğü olduğunu belirterek, "NBA'de şampiyonluğa ulaşma şansına daha önce hiç erişemedim. Önceki sözleşme sürem dolunca Cavaliers bana ilgi gösterdi. Artık şampiyonluğu yaşayabilirim." diye konuştu.

Utah Jazz tarafından 2005'te draft edilmesinin ardından NBA'de 16,6 sayı ve 8,2 asist ortalamasıyla oynayan Deron Williams, 2011'de Beşiktaş forması giymiş ve gösterdiği üstün performansın ardından 8 numaralı forması emekliye ayrılmıştı. NBA'de geçen yıl yaşadığı şampiyonluğun ardından yüksek formunu bu sezon da sürdüren Cavaliers, 41 galibiyetle Doğu Konferansı'nda lider durumda bulunuyor.