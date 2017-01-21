Eskişehirspor liderliği bırakmadı

TFF 1. Lig'in 18. haftasında lider Eskişehirspor sahasında Balıkesirspor 'u 3-2 mağlup etti. Ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde eden kırmızı-siyahlılar puanını 34'e yükselterek liderliğini sürdürdü. ,

MAZENGA'DAN İKİ GOL

Alpay Özalan'ın çalıştırdığı Eskişehirspor'a galibiyeti getiren golleri 15'te Ofoedu ile 59 ve 61'de Bruno Mezenga kaydetti. 45'te Erkan Zengin ile bir penaltıdan yararlanamayan ev sahibi ekipte Ramazan Övüç 90+3'te kırmızı kart gördü. Balıkesirspor'un sayıları 80'de Abdulkadir Özgen ve 85'te Burak Çalık'tan geldi.

